/ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮੋਰੋਕੋ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ

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FIFA World Cup 2026: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮੋਰੋਕੋ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਮੋਰੋਕੋ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪੰਕਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਅਤੇ ਓਸਮਾਨ ਡੇਂਬੇਲੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਐਮਬਾਪੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਿਆਂ 60ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਰੀਅਰ ਦਾ 20ਵਾਂ ਗੋਲ ਸੀ।
ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪਾਸ 'ਤੇ ਓਸਮਾਨ ਡੇਂਬੇਲੇ ਨੇ 66ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ 2-0 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਂਬੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਲ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਗੋਲ ਦੌਰਾਨ ਐਮਬਾਪੇ ਦੀ ਚਾਲਾਕੀ ਵੀ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਡੇਂਬੇਲੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਰੱਖਿਆ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਟੀਮ ਨੇ 21 ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਏ, ਜਦਕਿ ਮੋਰੋਕੋ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸ਼ਾਟ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਿਆ। ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਾਂਸ 8-1 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਬਿਹਤਰ ਬਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ। ਚੌਥੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਐਮਬਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਗੋਲਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 25ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਯਾਸੀਨ ਬੋਨੋ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਟ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 13 ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਏ, ਜਦਕਿ ਮੋਰੋਕੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ 2022 ਕਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮੋਰੋਕੋ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਰੋਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਫਰੀਕੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮੋਰੋਕੋ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੁਣ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।