/ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਫਾਰਵਰਡ ਓਸਮਾਨ ਡੇਂਬੇਲੇ ਨੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

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FIFA World Cup 2026: ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਫਾਰਵਰਡ ਓਸਮਾਨੇ ਡੇਮਬੇਲੇ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਓਸਮਾਨੇ ਡੇਮਬੇਲੇ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਉੱਤੇ 4-1 ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ I ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ, ਏਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ I ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਡਰਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਨਾਰਵੇਈ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਰਾਸਬਾਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ।
ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਸੱਤਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਓਸਮਾਨੇ ਡੇਂਬੇਲੇ ਨੇ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਕਰਾਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 14ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਜੋਰਗਨ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਰਸਨ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਟ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। 20ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡ 2-0 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਓਸਮਾਨੇ ਡੇਂਬੇਲੇ ਨੇ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੰਗਰ ਥੇਲੋ ਆਸਗਾਰਡ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੀਵੇਂ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।
ਓਸਮਾਨੇ ਡੇਂਬੇਲੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈਟ੍ਰਿਕ
ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਸਮਾਨੇ ਡੇਂਬੇਲੇ ਨੇ 32ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੀਕ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀ ਅਤੇ 1994 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਓਲੇਗ ਸਲੇਂਕੋ ਦੁਆਰਾ ਕੈਮਰੂਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੋਨਾਥਨ ਡੇਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਸੀ। ਨਾਰਵੇ ਕੋਲ 50ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਗੋਲਕੀਪਰ ਮਾਈਕ ਮੈਗਨਨ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਰਸਨ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਡਕ ਕੀਤਾ।
ਨਾਰਵੇ ਗਰੁੱਪ-I ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ
56ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਏਗਿਲ ਸੇਲਵਿਕ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁੱਝ ਇੰਚ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟਾਪੇਜ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਡੂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡਲੀ ਬਾਰਕੋਲਾ ਦੇ ਕਰਾਸ ਤੋਂ ਹੈਡਰ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਰਵੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲੈਂਡ ਚਾਰ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਐਮਬਾਪੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।