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ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਫਾਰਵਰਡ ਓਸਮਾਨ ਡੇਂਬੇਲੇ ਨੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

FIFA World Cup 2026: ਸੱਤਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਓਸਮਾਨੇ ਡੇਂਬੇਲੇ ਨੇ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਕਰਾਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 14ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਜੋਰਗਨ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਲਾਰਸਨ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਟ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। 20ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡ 2-0 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 27, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:18 AM IST
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਫਾਰਵਰਡ ਓਸਮਾਨ ਡੇਂਬੇਲੇ ਨੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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