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FIFA World Cup 2026: ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਐਮਬਾਪੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 1, ਮੈਸੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕੇ; ਜਾਣੋ ਟਾਪ-5 ਦਾਵੇਦਾਰ

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race: ਕਿਲੀਅਨ ਏਮਬਾੱਪੇ ਨੇ ਪਰਾਗਵੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੋਲ ਕਰ ਗੋਲਨ ਬੂਟ ਦੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣੋ ਟਾਪ-5 ਗੋਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੁਆਟਰ ਚੈਨਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 05, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:25 PM IST
FIFA World Cup 2026: ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਐਮਬਾਪੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 1, ਮੈਸੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕੇ; ਜਾਣੋ ਟਾਪ-5 ਦਾਵੇਦਾਰ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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