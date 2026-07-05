FIFA World Cup 2026: ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਐਮਬਾਪੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 1, ਮੈਸੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿਸਕੇ; ਜਾਣੋ ਟਾਪ-5 ਦਾਵੇਦਾਰ

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FIFA World Cup 2026: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗੁਏ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਐਮਬਾਪੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਸਿਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੀਡ 'ਤੇ ਹਨ।
ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਗੋਲ
ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਪੈਰਾਗੁਏ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਨਾਕਆਊਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਚ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1-0 ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਸੀ।
ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ
ਐਮਬਾਪੇ ਅਤੇ ਮੈਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਬਾਪੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅਸਿਸਟ ਵੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਸੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਟਾਰ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਰੈਂਕਿੰਗ
ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ (ਫਰਾਂਸ) – 7 ਗੋਲ, 2 ਅਸਿਸਟ
ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ (ਅਰਜਨਟੀਨਾ) – 7 ਗੋਲ
ਅਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ (ਨਾਰਵੇ) – 5 ਗੋਲ
ਹੈਰੀ ਕੇਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ) – 5 ਗੋਲ
ਉਸਮਾਨ ਡੇਂਬੇਲੇ (ਫਰਾਂਸ) – 4 ਗੋਲ
ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਕਾਰਡ
ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਗੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਮਬਾਪੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਪੈਰਾਗੁਏ ਖਿਲਾਫ ਗੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗੋਲ 19 ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੋਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ (ਅਰਜਨਟੀਨਾ) - 20 ਗੋਲ
ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ (ਫਰਾਂਸ) - 19 ਗੋਲ
ਮਿਰੋਸਲਾਵ ਕਲੋਜ਼ (ਜਰਮਨੀ) – 16 ਗੋਲ
ਰੋਨਾਲਡੋ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ) - 15 ਗੋਲ
ਗਰਡ ਮੂਲਰ (ਜਰਮਨੀ) - 14 ਗੋਲ
ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਫਰਾਂਸ
ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਮੈਚ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸੀ। ਪੈਰਾਗੁਏ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਹਾਫ਼ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਲਟੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਊਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਚ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਰਾਂਸ ਹੁਣ ਮੋਰੋਕੋ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ।