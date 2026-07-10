ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਐਮਬਾਪੇ ਤੇ ਮੇਸੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ 8-8 ਗੋਲ

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FIFA World Cup 2026 Golden Boot News: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਰੇਸ ਹੁਣ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ 8-8 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੋਰੋਕੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਮੇਸੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਰੋਕੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਐਮਬਾਪੇ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮੋਰੋਕੋ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਯਾਸੀਨ ਬਾਊਨੋ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ਼ ਦੇ 60ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਲਿੰਗ ਸ਼ਾਟ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 2-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ।
ਐਮਬਾਪੇ ਦੇ ਹੁਣ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 8 ਗੋਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਬ੍ਰੇਕਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਬਾਪੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 3 ਅਸਿਸਟ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੇਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਅਸਿਸਟ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇਗਾ।
ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਕਤਰ 2022 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 8 ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਰੋਕੋ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਪੇਨ ਜਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਐਮਬਾਪੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੇਸੀ ਵੀ ਖ਼ਿਤਾਬੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਸੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਵੇਗੀ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਜੰਗ
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਬਾਪੇ ਅਤੇ ਮੇਸੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੋਵੇਂ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਟੱਕਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੈਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।