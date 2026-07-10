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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਐਮਬਾਪੇ ਤੇ ਮੇਸੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ 8-8 ਗੋਲ

FIFA World Cup 2026 Golden Boot News: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਰੇਸ ਹੁਣ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 10, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:21 AM IST
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਐਮਬਾਪੇ ਤੇ ਮੇਸੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ 8-8 ਗੋਲ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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