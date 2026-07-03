/FIFA World Cup 2026: ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ, ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

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FIFA World Cup 2026: ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ (ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਪਤਾਨ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਾਰ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਉਪ ਜੇਤੂ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਰਚਿਆ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ
ਮੈਚ ਦੇ 68ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗੋਲ 11 ਹੋ ਗਏ।
ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ 232 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 146 ਗੋਲ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਲੀਡ
ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇਵਾਨ ਪੇਰੀਸਿਕ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 1-0 ਦੀ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ।
ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਅਪਣਾਈ। ਕੋਚ ਰੌਬਰਟੋ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
ਪੈਨਲਟੀ ਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਿਆ
ਡਿਫੈਂਡਰ ਰੇਨਾਟੋ ਵੀਗਾ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਫਾਊਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਮੈਚ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ 81ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ।
VAR ਨੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ
ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰੈਫਰੀ (VAR) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਆਫਸਾਈਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ।
ਹੁਣ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਟੱਕਰ
ਪੁਰਤਗਾਲ ਹੁਣ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 16 ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਸਪੇਨ ਆਪਣੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ਼ 32 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਯੂਰਪੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਚ 7 ਜੁਲਾਈ (ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।