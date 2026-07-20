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ਸਪੇਨ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬਣਿਆ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ; ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

Spain vs Argentina Final News: ਯੂਰੋ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਪੇਨ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਮਿਡਫੀਲਡ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਏ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 20, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:07 AM IST
ਸਪੇਨ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬਣਿਆ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ; ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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