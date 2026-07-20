/ਸਪੇਨ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬਣਿਆ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ; ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

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Spain vs Argentina Final News: ਯੂਰੋ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਪੇਨ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਮਿਡਫੀਲਡ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਏ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੇਨ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਸਪੇਨ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਨ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਹਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੇਨ ਵੀ ਉਰੂਗੋਏ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 23 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਵਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਤੇ 10 ਵਾਰ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਨੇ ਯੂਰੋ ਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਲੀਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਪੰਜ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਨੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਰੂਗੋਏ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ, ਚੈਕੋਸਲਵਾਕੀਆ (ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਤੇ ਸਲੋਵੇਨੀਆ) ਤੇ ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਫ਼ਾਈਨਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡ ਕੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਪੇਨ ਨੇ ਦੂਜਾ ਹੀ ਫ਼ਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿੱਤੇ।
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਓਵਰ ਆਲ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਫ਼ਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਮੈਸੀ ਨੇ ਛੇਵਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਤੀਜਾ ਫ਼ਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਕੈਫੂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਫ਼ਾਈਨਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਸਪੇਨ ਅਟੈਕ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਗੋਲਚੀ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਹੀ ਬਚਾਈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਪੇਨ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਪੇਨ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਕੋਰ ਗੋਲ ਰਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਜਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਐਂਜੋ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ 10 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ। ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 106ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਦੇ ਬੈਕ ਹੈੱਡਰ ਪਾਸ ਉੱਤੇ ਫੈਰਨ ਟੌਰੈਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿੱਕ ਜੜਦਿਆਂ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ 2010 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਂਦਰੇ ਇਨਾਏਸਤਾ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗੋਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਪਛੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਟੀਮ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਸੀ ਦੇ ਮੂਵ ਸਦਕਾ ਇੱਕ-ਦੋ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਪਰ ਗੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਕਿੱਕ ਤਾਂ ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਅੰਤ ਸਪੇਨ ਨੇ 1-0 ਨਾਲ ਫ਼ਾਈਨਲ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸਪੇਨ ਨੇ 14 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਇਕ ਗੋਲ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਾਰਵਰਡ ਲਾਈਨ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਸੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਨੇ ਖੇਡੇ ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੀ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਆਏ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਅਫਰੀਕੀ ਟਾਪੂ ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼।
ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ:
ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਪੌਡਰੀ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਗੋਲਡਨ ਬਾਲ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ 10 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਟਾਪ ਸਕੋਰਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਗੋਲਚੀ ਓਨਾਈ ਸਿਮੋਨ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਗਲੱਵਜ਼, ਸਪੇਨ ਦੇ ਹੀ ਪਾਓ ਕੁਬਾਰਸੀ ਨੂੰ ਫੀਫਾ ਯੰਗ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਪਲੇਅ ਟਰਾਫੀ ਮਿਲੀ।
ਨਵਦੀਪ ਗਿੱਲ (ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ) ਖੇਡ ਲੇਖਕ