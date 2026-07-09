Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Sports
  • /ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਰੋਮਾਂਚਕ, ਕੀ ਮੋਰੋਕੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਗੇ ਐਮਬਾਪੇ?

ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਰੋਮਾਂਚਕ, ਕੀ ਮੋਰੋਕੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਗੇ ਐਮਬਾਪੇ?

FIFA World Cup Golden Boot 2026: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 09, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:00 AM IST
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਰੋਮਾਂਚਕ, ਕੀ ਮੋਰੋਕੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਗੇ ਐਮਬਾਪੇ?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਨਿਸਾਨ Tekton SUV: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਫੀਚਰ, ਇੰਜਣ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੀਮਤ
Nissan Tekton SUV Launch India57 min ago
2
Sanjeev Kumar Birth Anniversary1 hr ago
3
Punjab Rain Alert2 hrs ago
4
ajj da hukamnama3 hrs ago
5
bathinda newsJul 08