/ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026: ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਰੋਮਾਂਚਕ, ਕੀ ਮੋਰੋਕੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਗੇ ਐਮਬਾਪੇ?

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FIFA World Cup Golden Boot 2026: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੋਰੋਕੋ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਕੋਲ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਐਮਬਾਪੇ ਅਤੇ ਮੇਸੀ ਦੋਵੇਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਜੜ ਕੇ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੋਲ ਕੀਤੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਨੇਗਲ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ-ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ। ਪੈਰਾਗੁਏ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਐਮਬਾਪੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਸੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੋਲ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਮੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਜੀਰੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਜੌਰਡਨ, ਕੇਪ ਵਰਡੇ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਗੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਮੋਰੋਕੋ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਾਤ 1:30 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਐਮਬਾਪੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਸੀ ਅਤੇ ਐਮਬਾਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਏਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਜੂਲੀਅਨ ਕੁਇਨੋਨਸ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਕੋਰਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦੌੜ:
ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ (ਅਰਜਨਟੀਨਾ) – 5 ਮੈਚ, 8 ਗੋਲ
ਕਾਇਲੀਅਨ ਐਮਬਾਪੇ (ਫਰਾਂਸ) – 5 ਮੈਚ, 7 ਗੋਲ
ਏਰਲਿੰਗ ਹਾਲੈਂਡ (ਨਾਰਵੇ) – 5 ਮੈਚ, 7 ਗੋਲ
ਹੈਰੀ ਕੇਨ (ਇੰਗਲੈਂਡ) – 5 ਮੈਚ, 6 ਗੋਲ
ਜੂਲੀਅਨ ਕੁਇਨੋਨਸ (ਮੈਕਸੀਕੋ) – 5 ਮੈਚ, 5 ਗੋਲ
ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਐਮਬਾਪੇ ਮੋਰੋਕੋ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।