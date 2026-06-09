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FIFA World Cup 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Zee 5 ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ LIVE Streaming

FIFA World Cup 2026: ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee 5 'ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਕਨਕਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ੀਲੈਂਸੀ ਅਤੇ ਫਾਲਬੈਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 09, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:34 PM IST
FIFA World Cup 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Zee 5 ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ LIVE Streaming

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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