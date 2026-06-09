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FIFA World Cup 2026: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, Zee Entertainment Enterprises Ltd. (ZEEL) ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ FIFA World Cup 2026™ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਊਇੰਗ ਅਨੁਭਵ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee 5 'ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਕਨਕਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ੀਲੈਂਸੀ ਅਤੇ ਫਾਲਬੈਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ Zee 5 ਉੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਲਾਈਵ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (ISPs) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯੰਤਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਰਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ FIFA World Cup 2026 ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FIFA World Cup 2026 ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Zee ਨੇ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਿਰਤਾ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ FIFA World Cup ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ FIFA World Cup 2026 ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸਪੋਰਟਸ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਕੇਲਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ Zee Entertainment ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਹਰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਪਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ FIFA World Cup 2026 ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਇਮਰਸਿਵ ਵਿਊਇੰਗ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।