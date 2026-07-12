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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇਖੋ

FIFA World Cup 2026 News Semi Final Schedule: ਫ਼ੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 12, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:39 PM IST
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇਖੋ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇਖੋ
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