/ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇਖੋ

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FIFA World Cup 2026 News Semi Final Schedule: ਫ਼ੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ 48 ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਰਵੋਤਮ ਟੀਮਾਂ ਹੀ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਆਰਟਰਫਾਈਨਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਚ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ (Extra Time) ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਪਛੜ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਮਿਲੀ।
ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ—ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ—ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਂ-ਮੁਕਾਬਲਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੱਲਾਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ (IST) 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਟਲਾਂਟਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12:30 ਵਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀਏ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ Zee5 ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ Unite8 Sports ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਿਲੇਗਾ।