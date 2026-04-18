ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 180 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕੇਕੇਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ (0 ਦੌੜਾਂ) ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 18, 2026, 08:11 AM IST

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਕੇਕੇਆਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਚ ਹਾਰੀ

GT vs KKR, IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) 2026 ਦੇ 25ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (ਜੀਟੀ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (17 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ) ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 181 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਟੀਮ ਨੇ 19.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।

ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੀਰੋ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 86 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (ਪੀਬੀਕੇਐਸ) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (ਆਰਆਰ) ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਡੀਸੀ), ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਐਲਐਸਜੀ), ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (ਐਮਆਈ), ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਐਸਆਰਐਚ), ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ, ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਐਸਕੇ) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਧੋਤਾ ਗਿਆ।

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 57 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ 22 ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਨੇ ਜੋਸ ਬਟਲਰ ਨਾਲ 38 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਟਲਰ ਨੇ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 46 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁੰਦਰ ਸਿਰਫ 13 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਸਪਿਨ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਵੈਭਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਨੇ 50 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 86 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਲਕਾਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 180 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕੇਕੇਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ (0 ਦੌੜਾਂ) ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਗਕ੍ਰਿਸ਼ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ ਨੇ ਅੱਠ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਰਬਾਡਾ ਨੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (19 ਦੌੜਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਸੀਫਰਟ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਸਕੋਰ 32/3 ਸੀ।

ਉਥੋਂ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 55 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਪਾਵੇਲ ਨੇ 27 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵੇਲ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਗੇਅਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ 34 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 60 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨੇ ਨੌਂ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ (1 ਦੌੜ) ਦੀ ਮਾੜੀ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ ਨੇ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (17 ਦੌੜਾਂ), ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ (0 ਦੌੜਾਂ), ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਤਿਆਗੀ (6 ਦੌੜਾਂ) ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਕੈਮਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ 55 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 79 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਲਈ ਕਾਗਿਸੋ ਰਬਾਡਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਚ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ 39 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

