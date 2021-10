हैलोवीन डे पर टीम इंडिया ने सपरिवार लिया मस्ती का डोज, शार्दूल-ईशान का डांस वीडियो हो रहा Viral

नई दिल्ली : टी-20 वर्ल्ड कप में आज शाम 7.30 बजे टीम इंडिया अपना दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी. इससे पहले भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज दुबई में हैलोवीन डे (Halloween Day) पर पार्टी का जमकर आनंद लिया. इस दौरान शार्दूल ठाकुर और ईशान किशन का कपल डांस वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) की वाइफ प्रीति नारायणन ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इसके कैप्शन में उन्हें लिखा -आपको हमारी तरफ से हैप्पी हैलोवीन. इस वीडियो को एक ट्विटर यूजर ने भी शेयर किया.

I'll rather consider myself as Shardul Thakur here Ishan Kishan being a wholeass cutieee

I love thisss!!!!!!!!!

Can I not replace lord here lol pic.twitter.com/7HumsyQYsp — Riddhima (@Riddhimumma) October 30, 2021