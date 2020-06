ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ,ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾਂ

ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਜਤਾਇਆ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਰਾਗਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ

@harbhajan_singh @SrBachchan @smritiirani Would humbly request our Social workers, politicians, policemen, sportsmen, actors and media personnel not to lower it especially while giving interviews in public. Mask will have to COVER THE NOSE & MOUTH AT ALL TIMES WHILE IN PUBLIC. pic.twitter.com/zBBdN31mdm

— Dr TC Satish (@drtcsatish) June 11, 2020