/ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ

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Harjinder Kaur Wins Silver Medal News: ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 69 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਨੈਚ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ। 29 ਸਾਲਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਬਰਮਿੰਘਮ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 71 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਤਗਮਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਸਨੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 99 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 101 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 123 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਿਰ 126 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰ 227 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ
ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਗਮੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ। ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਘੰਘਸ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂਮਣੀ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ 54 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਨਿਕੋਲ ਕਲਾਈਡ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਨਿਆ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਜਾਦੂਮਣੀ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਂਬੀਆ ਦੀ ਮਵੇਂਗੋ ਮਵਾਲੇ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਮੈਕਾ ਦੀ ਕੈਥਰੀਨ ਮਵਾਪੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲੂਸੀ ਕਿੰਗਜ਼-ਵ੍ਹੀਟਲੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਦੂਮਣੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੇ ਫਿਲਿਪ ਪੁਮੁਲੋ ਮੁਤਾਕੇਲਾ ਹਾਓਸੇਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ (ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ) ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰੂਪਮਾ ਦੇਵੀ ਤਗਮੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ, ਤਿੰਨੋਂ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ
ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰੂਪਮਾ ਦੇਵੀ ਸੇਰਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 63 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਜਰਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 123 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਸਨੂੰ ਨੋ ਮਾਰਕ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤਗਮੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 93 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਨੈਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ।