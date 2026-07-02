ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਦੇ ਦੋ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕਾਂਗੋ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

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FIFA World Cup 2026 News: ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 32 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਡੀਆਰ ਕਾਂਗੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਿਆਂ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਟਲਾਂਟਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਹੁਣ ਰਾਊਂਡ ਆਫ 16 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਆਰ ਕਾਂਗੋ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਕਾਂਗੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਚਾਂਸਲ ਮਬੇਂਬਾ ਦੇ ਸਟੀਕ ਪਾਸ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਸਿਪੇਂਗਾ ਨੇ ਨੀਵਾਂ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਗੋਲਕੀਪਰ ਜੌਰਡਨ ਪਿਕਫੋਰਡ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਪੇਂਗਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਲਿਓਨਲ ਮਪਾਸੀ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਮਪਾਸੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੋਲਕੀਪਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਾਂਗੋ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। 75ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਐਂਥਨੀ ਗੋਰਡਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਾਸ 'ਤੇ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈਡਰ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ 1-1 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 86ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਿਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 2-1 ਦੀ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ।
ਇੰਜਰੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੋ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫ੍ਰੀ-ਕਿਕ ਮਿਲੀ। ਯੋਆਨ ਵਿਸਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਗੇਂਦ ਕਰਾਸਬਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗੋ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਜਿੱਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। 1966 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਗੋਲਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।