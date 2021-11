नई दिल्ली : राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में मंगलवार को आयोजित सम्मान समारोह में पद्म अवॉर्ड्स (Padma Awards 2021) का वितरण चल रहा था. इस दौरान एक वाकये ने देशवासियों का दिल जीत लिया.

हुआ यूं कि जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जैसी कई दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में जब कर्नाटक के पैरा एथलीट केवाई वेंकटेश (KY Venkatesh) को पद्मश्री अवार्ड (Padma Shri Awards) से सम्मानित करने के लिए बुलाया गया तो मंच की ओर बढ़ रहे छोटे कद के इस खिलाड़ी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा.

WATCH LIVE TV

जब वेंकटेश मंच पर पहुंचे तो राष्ट्रपति ने देखा कि छोटी हाइट के चलते दोनों के बीच फासला ज्यादा है. ऐसे में उन्होंने वेंकटेश से कहा कि वे सीढ़ियों से उतरें ताकि दोनों बराबर की सतह पर आ जाएं। वेंकटेश के उतरने के बाद राष्ट्रपति भी मंच से नीचे आए और पैरा एथलीट को पद्मश्री का बैज पहनाया. इस दौरान हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

President Kovind presents Padma Shri to Shri K. Y. Venkatesh for Sports. Differently-abled since birth, he bravely faced many challenges and yet emerged as a winner in various sports activities. He led India at the 5th Dwarf Olympic Games 2009 where India won 17 medals. pic.twitter.com/zCDtVhuCQ3

— President of India (@rashtrapatibhvn) November 9, 2021