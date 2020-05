ਹਾਕੀ ਦੇ ICON ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ 96 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ, PM ਮੋਦੀ ਅਤੇ CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ

ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਮੁਹਾਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੇ Icon ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6:17 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, 96 ਸਾਲ ਦੇ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 12 ਮਈ ਤੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ,ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਉਮਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 108 RICU ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਕੇ ਘਰ ਵੀ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ, PGI ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ COVI-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ,ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਖੀਰਲਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ 1957 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ, ਡੋਮਿਨਿਕਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 2006 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਸਟ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ,2012 ਲੰਦਨ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ

Saddened to learn about passing away of Hockey legend Balbir Singh Sr. A Triple Olympic Gold medallist, he exemplified qualities of perseverance, dedication & sportsmanship. Sir, you will be dearly missed & will forever remain an inspiration! A grateful State bids you farewell. pic.twitter.com/bwQwJyYbdo

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 'ਕਿ ਹਾਕੀ ਦੇ ਲੇਜੈਂਡ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁੱਖੀ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਸੀ,ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆਉਗੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ'

RIP goal machine BalbirSinghSenior- a legend who mesmerised all of us with his goal scoring skills besides winning 3 Olympic golds for India. Balbir ji remained an ambassador for #hockey throughout his life. He will be sorely missed. My condolences to his family & fans worldwide. pic.twitter.com/7Fhy9Ych0k

