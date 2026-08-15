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Hockey World Cup 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਲਜ਼ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ 2 ਗੋਲ

Hockey World Cup 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਵੈਲਜ਼ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਜੇ ਰਾਣਾ ਨੇ 8ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ 2-0 ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 15, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:51 PM IST
Hockey World Cup 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਲਜ਼ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ 2 ਗੋਲ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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