Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3036202
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZee PHH Sports

ਰੋਹਿਤ-ਕੋਹਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼, ਨਵੀਂ ਆਈਸੀਸੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ

ICC ODI Ranking: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 1 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਕੋਹਲੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ।

 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 10, 2025, 04:34 PM IST

Trending Photos

ਰੋਹਿਤ-ਕੋਹਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼, ਨਵੀਂ ਆਈਸੀਸੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ

ICC ODI Ranking: ਬੁੱਧਵਾਰ (12 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 38 ਸਾਲਾ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ 37 ਸਾਲਾ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 3 ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੰਬਰ 1 ਟੈਸਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ।

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 1 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਕੋਹਲੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ।

37 ਸਾਲਾ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 302 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਵੀਨਤਮ ਆਈਸੀਸੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੋ ਸਥਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ

Add Zee News as a Preferred Source

ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 146 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਅਜੇਤੂ 65 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਗਲੀ ਵਾਰ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਖੇਡੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਕੋਹਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਦੋ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਟਕ ਟੀ-20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ-20 ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਕਟਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 101 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੀ-20I ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਦੋ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ 20ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਛੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ 25ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਦੀ ਟੈਸਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛਾਲ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਕ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਟੈਸਟ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਦੋ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਅਤੇ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਖਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜੋਅ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।

ਆਈਸੀਸੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਨੰਬਰ 1 ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ?

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (913) ਟੀ-20 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ (782) ਟੀ-20 ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਟੈਸਟ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 455 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।

TAGS

ICC ODI rankingsRohit Sharma world No1virat kohli odi ranking

Trending news

premanand ji maharaj
'ਮੇਰਾ ਝੁਕਾਅ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾਂ ਵੱਲ ਹੈ', ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ICC ODI rankings
ਰੋਹਿਤ-ਕੋਹਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼, ਨਵੀਂ ਆਈਸੀਸੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ
6-year-old girl brutality
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਪਰੀ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਨਿਰਭੈਆ ਵਰਗੀ ਦਰਿੰਦਗੀ; ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Ambala police
16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝੀ, ਮਰਡਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਇਨਾਮੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ​
Toilet
ਮਾਲ 'ਚ ਬਣੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ? 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹ
Patiala Police Audio Case
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਆਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Manali Civil Hospital
मनाली अस्पताल के डॉक्टर बने जीवनरक्षक, 7 घंटे की सर्जरी से बचाई बुद्धि सिंह की जान
Diwali
UNESCO ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ Intangible cultural heritage ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ
amritsar news
AAP ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
kathavachak Aniruddhacharya Dispute
'25 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ...' ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੁਰੇ ਫਸੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਨਿਰੁਧਚਾਰੀਆ