पाकिस्तान से हार के बाद विराट ICC T20 Ranking में भी पिछड़े, लंबी छलांग मारकर टॉप -5 में आया ये खिलाड़ी

नई दिल्ली : टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली को आज एक ओर झटका लगा. पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक लगाने के बावजूद ताजा ICC टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में वह एक स्थान खिसककर पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं.

टीम इंडिया के ओपनर बैट्समैन केएल राहुल भी 2 स्थान फिसलकर आठवें नंबर पर आ गए हैं. बुधवार को जारी बल्लेबाजों की टी-20 रैंकिंग में विराट कोहली के 725 अंक और केएल राहुल के 684 अंक हैं. वहीं टॉप-10 गेंदबाज और ऑलराउंडर की लिस्ट में कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं है.

After his scintillating performances in the #T20WorldCup, Shakib Al Hasan is the new No.1 all-rounder in the @MRFWorldwide ICC T20I rankings pic.twitter.com/RIrtfJzJFB — ICC (@ICC) October 27, 2021