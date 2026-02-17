Advertisement
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ T20 World Cup ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ

Australia eliminated from T20 World Cup: ਪੱਲੇਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਲੇਕੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅੰਕ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰ 8 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 06:15 PM IST

Trending Photos

Australia eliminated from T20 World Cup: ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ (17 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਚ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਅੰਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਅੰਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਓਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

