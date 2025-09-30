ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ICC Womens Cricket World Cup 2025: ਰਾਊਂਡ ਰੌਬਿਨ ਲੀਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹਰ ਟੀਮ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੀਗ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ ਭਾਵ ਹਰ ਟੀਮ ਸੱਤ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ।
Trending Photos
ICC Womens Cricket World Cup 2025: ਭਾਰਤ-ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ODI ਮਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 8 ਟੀਮਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਊਂਡ ਰੌਬਿਨ ਲੀਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹਰ ਟੀਮ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੀਗ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ ਭਾਵ ਹਰ ਟੀਮ ਸੱਤ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਹਿਲਾ ODI ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1973 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ, ਫੇਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਚਾਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 2005 ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਉਪ ਜੇਤੂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦੋ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲ਼ੰਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਮਹਿਲਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਛੇ ਸਾਲ, ਕਿਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ, ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2022 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਧਾਕੜ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਨੰਬਰ ਇਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ, ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ, ਜੇਮਿਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼, ਉਮਾ ਛੇਤਰੀ, ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ, ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ, ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੈੱਡੀ ਹੈ। ਰਾਖਵੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਤੇਜਲ ਹਸਬਨਿਸ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਰਾਵਤ, ਪ੍ਰਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮਿੰਨੂ ਮਨੀ, ਸਯਾਲੀ ਸਤਘਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ ਤੇ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ।
ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ, 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਆਵੇਗਾ।