IND vs NZ 2021: पहला टेस्ट, पहला दिन...मुश्किल में टीम इंडिया

चंडीगढ़- भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच का आज शुरुआती दिन है. इस मैच को देख तो यूं लग रहा हैं कि भारत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. कानपुर के ग्रीन पार्क में भारत और न्यूजीलैंड की दोनों टीमें एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रही हैं.

New Zealand claimed three wickets in the second session as India went to tea at 154/4. #WTC23 | #INDvNZ | https://t.co/9OZPrsh0Tm pic.twitter.com/Ojo0GGfZJO — ICC (@ICC) November 25, 2021

आपको बता दें कि भारत के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. लेकिन 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर भारत को बुरी तरह से झटका लगा. कप्तान अजिंक्य रहाणे 35 रन बनाकर लौट आए. रहाणे को काइल जेमिसन ने बोल्ड आउट कर दिया.

लंच के बाद दूसरे सत्र में भारत के लिए परिस्थितियां बदली हुई नजर आई. साउदी ने पुजारा को ब्लंडल के हाथों विकेट के पीछे कैच कराया। पुजारा 88 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए.

आपको बता दें कि रहाणे ने मैच में बने रहने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन ज्यादा देर तक वो मैदान में नहीं टीक पाएं. उन्होंने पारी में छह चौके लगाए. उनके बाद रवींद्र जडेजा क्रीज पर बैटिंग करने उतरे.

Tim Southee strikes India lose their third as Cheteshwar Pujara is caught behind for 26!#WTC23 | #INDvNZ | https://t.co/9OZPrsh0Tm pic.twitter.com/A4UugHN9B3 — ICC (@ICC) November 25, 2021

बता दें कि रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. वहीं, विराट कोहली को भी पहले टेस्ट के लिए आराम दिया गया है.

यही नहीं, मुकाबले से दो दिन पहले केएल राहुल भी चोट के चलते दोनों मैचों से बाहर हो गए. दूसरी ओर, केन विलियमसन, रॉस टेलर और काइल जेमिसन की वापसी से कीवी टीम काफी मजबूत दिखाई दे रही है.

आपको बता दें कि भारत की तरफ से मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), श्रेयस अय्यर, रवींद्र जाडेजा, ऋद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, इशांत शर्मा, उमेश यादव मैदान में उतरे हैं.

तो वहीं, न्यूजीलैंड की तरफ से विल यंग, टॉम लॉथम, केन विलियमसन (कप्तान), रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, टॉम ब्लंडल (विकेटकीपर), काइल जेमीसन, टिम साउदी, रचिन रवींद्र (डेब्यू), विल सॉमरविल, एजाज़ पटेल खेल रहे हैं.