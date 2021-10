Ind vs Pak : 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' ने पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए दी ऐसी सलाह, जानकर सब रह गए हैरान

नई दिल्ली : टी-20 वर्ल्डकप (World Cup 2021) में कुछ ही घंटों में भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच दुबई में मुकाबला शुरू होने वाला है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए दोनों ही देशों के क्रिकेट प्रेमियों को पहले जैसा ही परिणाम आने की उम्मीद है. इस बीच जब रावलपिंडी एक्सप्रेस (Rawalpindi Express) के नाम से प्रसिद्ध पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) से इस बारे में पूछा तो उन्होंने ने ऐसी सलाह दे डाली, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए.

बता दें कि रावलपिंडी के रहने वाले शोएब अख्तर के फैंस उन्हें उनकी तेज गेंदबाजी (160 किलोमीटर/प्रति घंटे तक) के कारण रावलपिंडी एक्सप्रेस काके नाम से पुकारते हैं. एक शो के दौरान शोएब अख्तर ( Shoaib Akhtar) ने मजाक करते हुए कहा कि पाकिस्तान को जीतने के लिए तीन काम करने होंगे.

पहला टीम इंडिया को नींद की गोलियां देनी पड़ेंगी. दूसरा विराट कोहली (Virat Kohli) को इंस्टाग्राम से रोकना पड़ेगा और तीसरा टीम इंडिया के मेंटर एमएस धोनी (MS Dhoni) से कहना होगा कि तुम मैदान में खेलने मत आ जाना. हालांकि, इसके बाद शोएब अख्तर ने बताया कि भारत से मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को स्ट्राइक रेट बेहतर रखना होगा. ओपनिंग को ज्यादा स्कोर करना होगा, ताकि होने गेंदबाजों को मौका मिल सके.

शोएब अख्तर ने एक ट्वीट कर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को एक मैसेज दिया-सबसे पहले आपने घबराना नहीं है. ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की फेमस लाइन है, जिसका काफी मीम भी बनता है.

इससे पहले अख्तर ने एक ट्वीट कर कहा था कि पाकिस्तान टीम को कभी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए. ग्रीन कैप किसी भी पक्ष को चौंका सकती है.

Pakistan Team should never be underestimated, Green caps can surprise any side. pic.twitter.com/SIdSLrcWdE — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) October 23, 2021