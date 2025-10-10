Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2956316
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZee PHH Sports

IND vs WI Day-1 Highlights: ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਖਤਮ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 318/2, ਯਸ਼ਸਵੀ 173 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ

India vs West Indies 2nd Test 1st day: ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 140 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 06:10 PM IST

Trending Photos

IND vs WI Day-1 Highlights: ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਖਤਮ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 318/2, ਯਸ਼ਸਵੀ 173 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ

India vs West Indies 2nd Test 1st day:  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (10 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 318 ਦੌੜਾਂ ਸੀ। ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ 173 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ। ਯਸ਼ਸਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 253 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 22 ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ।

ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 140 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜੋਹਾਨ ਲਿਨ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਂਡਰਸਨ ਫਿਲਿਪ ਅਤੇ ਟੇਵਿਮ ਇਮਲਾਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਚ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ JioCinema (JioHotstar) 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ । ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ 38 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ 58 ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 193 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਯਸ਼ਸਵੀ ਨੇ 145 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਈਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ 165 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 12 ਚੌਕਿਆਂ ਸਮੇਤ 87 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ।

ਦਿੱਲੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ।

ਦਿੱਲੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ: ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ, ਤੇਜਨਾਰੀਨ ਚੰਦਰਪਾਲ, ਐਲਿਕ ਅਥਾਨਾਸੇ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ, ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਟੇਵਿਨ ਇਮਲਾਚ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼, ਜੋਮੇਲ ਵਾਰਿਕਨ, ਖੈਰੀ ਪੀਅਰੇ, ਐਂਡਰਸਨ ਫਿਲਿਪ, ਜੇਡੇਨ ਸੀਲਸ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ (ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਕੋਟਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 1987 ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 11 ਟੈਸਟ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਡਰਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1948 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। 

TAGS

India vs West Indies 2nd Test 2025Arun Jaitley Stadium Delhipunjabi news

Trending news

Punjab government
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਖ਼ਤਮ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
India vs West Indies 2nd Test 2025
IND vs WI Day-1 Highlights: ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਖਤਮ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 318/2
World Mental Health Day
ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ; ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Haryana IPS officer suicide case
IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 15 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮੈਂਬਰੀ SIT ਦਾ ਗਠਨ
Kiratpur Sahib News
ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ
nobel peace prize 2025
ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ
CSK
IPL 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CSK ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਟੀਮ
AAP Punjab Media Wing
'ਆਪ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ; ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
Himachal Panchayat elections
हिमाचल पंचायती चुनाव में देरी पर गरमाई सियासत; मुख्यमंत्री सुक्खू का भाजपा पर पलटवार
Rajinder Gupta Nomination
ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਕੀਤੇ ਦਾਖ਼ਲ