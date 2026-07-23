Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Sports
  • /ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ, 6 ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ

ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ, 6 ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ

India vs Zimbabwe: ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 125 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 13.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 23, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:39 PM IST
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ, 6 ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
27 ਤੋਂ 29 ਤੱਕ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ IMD ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
punjab weather1 hr ago
2
ajj da hukamnama3 hrs ago
3
India vs ZimbabweJul 23
4
Mohali NewsJul 23
5
Khanna NewsJul 23