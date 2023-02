Ind w vs Ire w t20 match live: कब और कहां होगा भारत vs आयरलैंड का महिला टी20 विश्व कप

Ind w vs Ireland t20 match live streaming: महिला टी20 वर्ल्ड कप (Women t20 world cup) का आखिरी मुकाबला (Ind w vs Ireland w last match) होने जा रहा है जो कि आयरलैंड के साथ होना है. अभी तक के मुकाबले जीतती आ रही इंडिया वुमेन टीम (Ind women team t20 match) ने आज भी जीत हासिल करने के लिए कमर कस ली है. ऐसे में यह मुकाबला करो और मरो का होने वाला है. ऐसा इसलिए भी क्योंकि आज के मुकाबले में जीतने के बाद टीम इंडिया टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना लेगी.

कब होगा भारत और आयरलैंड का महिला टी20 विश्व कप मैच? (Ind w vs Ireland w t20 match)

भारत और आयरलैंड के बीच होने वाला महिला टी20 वर्ल्ड कप का आखिरी मुकाबला 20 फरवरी यानी आज होगा.

कहां खेला जाएगा भारत और आयरलैंड के बीच होने वाला महिला टी20 विश्व कप मैच? (Ind w vs Ireland w t20 match venue)

भारत और आयरलैंड के बीच आज होने जा रहा महिला टी20 वर्ल्ड कप मैच पार्ल के सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें- Punjab Board Class 12th Exams: 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼; ਗਲਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਪੇਪਰ

किस समय खेला जाएगा भारत और आयरलैंड के बीच महिला टी20 विश्व कप का मैच? (Ind w vs Ireland w t20 match)

महिला टी20 वर्ल्ड कप मैच भारतीय समयानुसार आज शाम 6:30 बजे से शुरू जाएगा.

कहां देख पाएंगे महिला टी20 विश्व कप का लाइव प्रसारण? (how to watch Ind w vs Ireland w t20 match live telecast)

आप महिला टी20 विश्व कप का लाइव प्रसारण देखने के लिए स्पोर्ट्स नेटवर्क पर जा सकते हैं. स्पोर्ट्स नेटवर्क को मैच का लाइव टेलिकास्ट करने का अधिकार मिला हुआ है. ऐसे में आप इसके लाइव प्रसारण देख पाएंगे. यहां आप हिंदी और इंग्लिश के अलावा अन्य भाषाओं में भी इसका लाइव टेलिकास्ट देख सकते हैं.

भारतीय महिला टीम की ओर से खेलेंगे ये खिलाड़ी

बता दें, आज खेल के मैदान में भारतीय टीम की ओर से हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, राजेश्वरी गायकवाड़, शेफाली वर्मा,

शिखा पांडे, ऋचा घोष (विकेटकीपर), रेणुका ठाकुर सिंह, दीप्ति शर्मा, राधा यादव और पूजा वस्त्राकर

आयरलैंड महिला टीम से मैदान में उतरेंगे ये खिलाड़ी

वहीं, अगर आयरलैंड महिला टीम की बात करें तो इस टीम से लॉरा डेलनी (कप्तान), मैरी वाल्ड्रॉन (विकेटकीपर), एमी हंटर, आइमर रिचर्डसन, जेन मैगुइरे, लुईस लिटिल, गेबी लुईस, लिआह पॉल, कारा मरे, अर्लीन केली और ओर्ला प्रेंडरगास्ट आज शाम मैच खेलती दिखाई देंगी.

WATCH LIVE TV