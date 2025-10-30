Advertisement
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 339 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਲਿਚਫੀਲਡ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ

IND Women vs AUS Women 2nd Semi Final: ਲਿਚਫੀਲਡ ਨੇ 93 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 119 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 34ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਬੇਥ ਮੂਨੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਮੂਨੀ ਨੇ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 07:13 PM IST

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 339 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਲਿਚਫੀਲਡ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ

IND Women vs AUS Women 2nd Semi Final: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਰਵਾਰ (30 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ICC ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਪਤਾਨ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਲਿਚਫੀਲਡ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਪੈਰੀ-ਗਾਰਡਨਰ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਲਈ 339 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ। ਕਪਤਾਨ ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ 5 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਰ ਲਿਚਫੀਲਡ ਅਤੇ ਐਲਿਸ ਪੈਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣੀ। ਲਿਚਫੀਲਡ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਕੋਰ 20 ਓਵਰਾਂ ਬਾਅਦ 130 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਿਚਫੀਲਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, 77 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 28ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਚਫੀਲਡ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਲਿਚਫੀਲਡ ਨੇ 93 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 119 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 34ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਬੇਥ ਮੂਨੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਮੂਨੀ ਨੇ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੇ ਫਿਰ 36ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਫਲਤਾ 40ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਰਾਧਾ ਨੇ ਐਲਿਸ ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਪੈਰੀ ਨੇ 77 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਗ੍ਰਾਥ 43ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 49.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 338 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ 

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਅੱਜ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਉਮਾ ਛੇਤਰੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈੱਗ-ਬ੍ਰੇਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੋ ਨੂੰ ਜਾਰਜੀਆ ਵੇਅਰਹੈਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਗਾਰੂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11: ਫੋਬੀ ਲਿਚਫੀਲਡ, ਐਲਿਸਾ ਹੀਲੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ/ਕਪਤਾਨ), ਐਲਿਸੇ ਪੈਰੀ, ਬੈਥ ਮੂਨੀ, ਐਨਾਬੇਲ ਸਦਰਲੈਂਡ, ਐਸ਼ਲੇ ਗਾਰਡਨਰ, ਟਾਹਲੀਆ ਮੈਕਗ੍ਰਾਥ, ਸੋਫੀ ਮੋਲੀਨੋ, ਏਲੇਨਾ ਕਿੰਗ, ਕਿਮ ਗਾਰਥ, ਮੇਗਨ ਸ਼ੁਟ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11: ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ, ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ), ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ, ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ।

