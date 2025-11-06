ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 48 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 2-1 ਨਾਲ ਅੱਗੇ

India vs Australia 4th T20I: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ । ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੂੰ 25 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ।
India vs Australia 4th T20I: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਕੈਰਾਰਾ (ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ) ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬੈਂਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਮੈਚ 48 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 2-1 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮੈਚ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ 168 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 119 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰੀ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ । ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੂੰ 25 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਨੌਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਕੋਰ 67 ਸੀ। ਦਸਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਮਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ 30 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। 12ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ 14 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੌੜ ਬਣਾਏ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਫਿਰ 14ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 98 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਵਰੁਣ ਨੇ 15ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੇਵਾਂ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ, 17ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਸਟੋਇਨਿਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਗਲੀ ਹੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਬਾਰਟਲੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਬੁਮਰਾਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ 18ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੁਆਰਸ਼ੁਇਸ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਿਕਟ ਵੀ ਲਈ।
ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਵਰੁਣ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਪੰਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ, ਜੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ ਨੇ ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੂਇਸ ਦੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 26 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 75-1 ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ 22 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ ਉਦੋਂ 88 ਸੀ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ 46 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 16ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ 17ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 5 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਤੇਸ਼ ਵੀ 3 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 19ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਵੀਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ 12 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ 168 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ।
ਭਾਰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਉਤਰਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਟੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸਨੇ ਹੋਬਾਰਟ ਵਿੱਚ ਟੀ-20I ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ, ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ, ਜੋਸ਼ ਫਿਲਿਪ ਅਤੇ ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੁਇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਟੀ-20 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ 11: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੁਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ।
ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਟੀ-20 ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਟੀਮ: ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਜੋਸ਼ ਫਿਲਿਪ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ, ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ, ਬੇਨ ਡਵਾਰਸ਼ੁਇਸ, ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ, ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ।