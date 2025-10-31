Advertisement
ਮੈਲਬੌਰਨ T20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ

Ind Vs Aus T20 News: ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 31, 2025, 05:22 PM IST

Ind Vs Aus T20 News: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ (MCG) ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 126 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ 13.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਬਾਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਟੀ-20 ਹਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 51 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਹੈੱਡ ਨੇ 15 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 28 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਮਾਰਸ਼ ਨੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 46 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ 18.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 125 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖਰਾਬ ਰਹੀ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨੇ 5 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (2 ਦੌੜਾਂ) ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (1 ਦੌੜ) ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (0 ਦੌੜ) ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 7 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।

49 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਛੇਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 56 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 23 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ​​ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਹਰਸ਼ਿਤ ਨੇ 33 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 35 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲੱਗਾ। ਹਰਸ਼ਿਤ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ (4 ਦੌੜਾਂ) ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ (0 ਦੌੜਾਂ) ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ।

