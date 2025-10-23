17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ !

India vs Australia: ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (73) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (61) ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 265 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ।
India vs Australia: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਈ। ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਗਾਰੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ
ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (73) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (61) ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 265 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 46.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ 2008 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 50 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ!
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾਮੈਨ ਸਪਿਨਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਰੂ ਟੀਮ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪਿਨ ਜਾਦੂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।