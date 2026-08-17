/ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ’ਚ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ ਭਾਰਤ; 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

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India vs England Hockey World Cup 2026 News: ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਐਫਆਈਐਚ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਪੂਲ-ਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਵੈਗਨਰ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1994 ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੇਲਜ਼ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਦਕਿ ਸੰਜੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਅੰਕ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਗੋਲ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੂਲ-ਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 1994 ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 2002, 2006 ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2023 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ 0-0 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2025-26 ਐਫਆਈਐਚ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 16 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਪਾਨ, ਮਿਸਰ, ਅਮਰੀਕਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੈਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ
ਭਾਰਤ: ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਕਪਤਾਨ), ਜਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਮਿਤ, ਨੀਲਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਾਲਗੇ ਆਦਿਤਿਆ ਅਰਜੁਨ, ਸ਼ਸ਼ੀਕੁਮਾਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋਨੇਨਾਹੱਲੀ, ਅਮਿਤ ਰੋਹਿਦਾਸ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਵਿਵੇਕ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਯਸ਼ਦੀਪ ਸਿਵਾਚ, ਸੰਜੇ, ਸੂਰਜ ਕਰਨਕੇਰਾ (ਗੋਲਕੀਪਰ), ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਲਾਨੰਦ ਲਾਕੜਾ।
ਇੰਗਲੈਂਡ: ਜ਼ੈਕਰੀ ਵਾਲੇਸ (ਕਪਤਾਨ), ਨਿਕੋਲਸ ਪਾਰਕ, ਜੈਕ ਵਾਲਰ, ਥਾਮਸ ਸੋਰਸਬੀ, ਹੈਨਰੀ ਕ੍ਰਾਫਟ, ਸੈਮ ਵਾਰਡ, ਜੇਮਸ ਐਲਬਰੀ, ਫਿਲ ਰੋਪਰ, ਜੇਮਸ ਮਜ਼ਾਰੇਜੋ (ਗੋਲਕੀਪਰ), ਸਟੂਅਰਟ ਰਸ਼ਮੇਅਰ, ਟਿਮੋਥੀ ਨਰਸ, ਡੇਵਿਡ ਗੁਡਫੀਲਡ, ਓਲੀਵਰ ਪੇਨ (ਗੋਲਕੀਪਰ), ਨਿਕੋਲਸ ਬੈਂਡੁਰਾਇਕ, ਜੇਮਸ ਗੌਲ, ਲਿਆਮ ਸੈਨਫੋਰਡ, ਕੋਨਰ ਵਿਲੀਅਮਸਨ, ਵਿਲ ਕੈਲਾਨਨ, ਸੈਮੂਅਲ ਹੂਪਰ, ਬੇਨ ਫੋਕਸ।