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ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ’ਚ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ ਭਾਰਤ; 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

India vs England Hockey World Cup 2026 News: ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਐਫਆਈਐਚ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਪੂਲ-ਡੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ।

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 17, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:55 AM IST
ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ’ਚ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ ਭਾਰਤ; 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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