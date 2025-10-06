Advertisement
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 12ਵੀਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਚ ਵਿੱਚ 88 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

India vs Pakistan, Womens World Cup 2025: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 12ਵੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 06, 2025, 07:34 AM IST

India vs Pakistan, Womens World Cup 2025: ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (5 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ. ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 88 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 248 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ 43 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 159 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ' ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 12ਵੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ DLS ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ 59 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਹੁਣ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ।

ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, 6 ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਮੁਨੀਬਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਨੀਬਾ 2 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਫ ਸ਼ਮਸ (6 ਦੌੜਾਂ) ਅਤੇ ਆਲੀਆ ਰਿਆਜ਼ (2 ਦੌੜਾਂ) ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। 26 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਦਰਾ ਅਮੀਨ ਅਤੇ ਨਤਾਲੀਆ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 69 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌਰ ਨੇ ਨਤਾਲੀਆ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਕਪਤਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ (2 ਦੌੜਾਂ) ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਪਿਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਿਦਰਾ ਅਮੀਨ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ

ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਦਰਾ ਅਮੀਨ ਅਤੇ ਸਿਦਰਾ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 41 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਨ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਦਰਾ ਨਵਾਜ਼ (14 ਦੌੜਾਂ) ਅਤੇ ਰਮੀਨ ਸ਼ਮੀਮ (0 ਦੌੜਾਂ) ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਦਰਾ ਅਮੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵਾਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਦਰਾ ਨੇ 106 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 81 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਸੀ। ਸਿਦਰਾ ਅਮੀਨ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।

ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 247 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 48 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ 23 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਪਤਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ ਨੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਓਪਨਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ (31 ਦੌੜਾਂ) ਨੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬੱਲਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 19 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ।

ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜੇਮੀਮਾ ਅਤੇ ਹਰਲੀਨ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 45 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਲੀਨ ਨੇ 65 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 46 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ 37 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 32 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 42 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 200 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦੀਪਤੀ ਨੇ 25 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਨੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਚਾ ਨੇ 20 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 35 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਡਾਇਨਾ ਬੇਗ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (H2H)

ਕੁੱਲ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ: 12
ਭਾਰਤ ਜਿੱਤਿਆ: 12
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤਿਆ: 0

;