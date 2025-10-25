Advertisement
ਸਿਡਨੀ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਜਿੱਤ; ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਦਮ

India vs Australia, 3rd ODI Highlights: ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 46.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 236 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਰਹੀ। ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 61 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 04:46 PM IST

India vs Australia, 3rd ODI Highlights:  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (25 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ (ਐਸਸੀਜੀ) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 237 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 38.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ 121 ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 74 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ।

ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ DLS ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਡੀਲੇਡ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਡਨੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ।

ਦੌੜ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ, 69 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 168 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ 125 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਾਬਾਦ 121 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਰੋਹਿਤ ਦਾ 33ਵਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ 81 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਾਬਾਦ 74 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਹਲੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰੀ

ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 46.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 236 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਰਹੀ। ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 61 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਹੈੱਡ (29 ਦੌੜਾਂ) ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ (41 ਦੌੜਾਂ) ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ (30 ਦੌੜਾਂ) ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ, ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਰੇਨਸ਼ਾ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 59 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਰੀ 24 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਮੈਥਿਊ ਰੇਨਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਿਵਾਈ। ਰੇਨਸ਼ਾ ਨੇ 58 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 55 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਵਨ (1 ਦੌੜ) ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਵੀ 2 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾਮੈਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਪਿਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ (16 ਦੌੜਾਂ) ਦੀ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਹਰਸ਼ਿਤ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਮਿਲੀ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਦੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਕਲਾਈ ਸਪਿਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਬਾਰਟਲੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ 23 ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 16 ਮੈਚ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ 20 ਵਨਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ 16 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ 155 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 59 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (H2H)
ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ: 155
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿੱਤੇ: 86
ਭਾਰਤ ਜਿੱਤਿਆ: 59
ਡਰਾਅ: 10

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (H2H) SCG ਵਿਖੇ
ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ: 20
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿੱਤੇ: 16
ਭਾਰਤ ਜਿੱਤਿਆ: 3
ਡਰਾਅ: 1

SCG 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ: 23
ਜਿੱਤੇ: 6
ਹਾਰੇ: 16
ਡਰਾਅ: 1

ਸਿਡਨੀ ਵਨਡੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ 11: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ।

ਸਿਡਨੀ ਵਨਡੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਖਿਡਾਰੀ: ਮਿਸ਼ੇਲ ਮਾਰਸ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਮੈਥਿਊ ਸ਼ਾਰਟ, ਮੈਥਿਊ ਰੇਨਸ਼ਾ, ਐਲੇਕਸ ਕੈਰੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕੂਪਰ ਕੌਨੋਲੀ, ਮਿਚ ਓਵਨ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ, ਨਾਥਨ ਐਲਿਸ ਅਤੇ ਐਡਮ ਜ਼ਾਂਪਾ।

