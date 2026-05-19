Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3222664
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZee PHH Sports

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਈਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ, ਸੁਥਾਰ, ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ

India Squad Afghanistan Series: ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਵਨਡੇ ਮੈਚ 14, 17 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 19, 2026, 04:37 PM IST

Trending Photos

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਈਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ, ਸੁਥਾਰ, ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ

India Squad Afghanistan Series: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਵਨਡੇ ਮੈਚ 14, 17 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

Add Zee News as a Preferred Source

ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਵਰਕਲੋਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਨੂੰ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਡਿੱਕਲ ਨੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।

ਈਸ਼ਾਨ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ

ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।

ਈਸ਼ਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ 27 ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 42.40 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 102.19 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 933 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਈਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ 7 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ।

ਭਾਰਤੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਯਾਦਵ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ।

TAGS

India Squad vs AfghanistanTeam India Squad 2026Punjabi Sports News

Trending news

India Squad vs Afghanistan
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ; ਈਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ
ropar news
ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
Petrol Diesel Price Hike
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, बिलासपुर में पेट्रोल ₹98 प्रति लीटर पहुंचा
MC election
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁਕਵਾਇਆ ਧਰਨਾ; ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ
sangrur news
ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
Mansa SIR Update
15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ SIR ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, 93% ਪ੍ਰੀ-ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ; ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਨਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
MC Elections
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਤੂ
Himachal High Court
हिमाचल HC का बड़ा फैसला, जज भी करेंगे कार पूलिंग; कर्मचारियों को मिलेगी WFH सुविधा
Nurpur news
पंचायती राज चुनावों को लेकर नूरपुर में चुनावी रिहर्सल, सुरक्षा तैयारियां पूरी
moga news
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ