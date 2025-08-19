ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਟੈਸਟ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
Asia Cup Squad 2025 India: ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਖੇਡਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 03:07 PM IST

Asia Cup Squad 2025 India: ਅਜੀਤ ਅਗਰਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਏਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

