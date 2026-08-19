/ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ, 5-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

राज्य चुनें
India vs Pakistan Hockey News: ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 5-3 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਐਮਸਟਲਵੀਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪੂਲ-D ਦੇ ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਦਮ
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 5ਵੇਂ ਅਤੇ 21ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 11ਵੇਂ ਅਤੇ 24ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਲ ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਨੇ 35ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 5-3 ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ FIH Men's Hockey World Cup 2026 ਦੇ ਪੂਲ-D ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦਿਖਾਈ।