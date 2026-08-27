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ਫਾਲੋਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਪਾਸਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਿੱਤ; ਸੀਰੀਜ਼ 1-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ

IND vs SL 2nd Test: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਫਾਲੋਆਨ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਲੰਬੋ ਟੈਸਟ ਡਰਾਅ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਸੋਨਲ ਦਿਨੂਸ਼ਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰੀਆਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ, ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ’ਚ ਨਾਬਾਦ 133 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ 1-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 27, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:15 PM IST
ਫਾਲੋਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਪਾਸਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਿੱਤ; ਸੀਰੀਜ਼ 1-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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