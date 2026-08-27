/ਫਾਲੋਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਪਾਸਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਿੱਤ; ਸੀਰੀਜ਼ 1-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ

राज्य चुनें
IND vs SL 2nd Test: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਲੋਆਨ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ 1-0 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ 165 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 9 ਵਿਕਟਾਂ ’ਤੇ 429 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੋਲ 216 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਓਵਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋਨਲ ਦਿਨੁਸ਼ਾ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਹੀਰੋ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਸੋਨਲ ਦਿਨੁਸ਼ਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ।
ਸੋਨਲ ਦਿਨੁਸ਼ਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 103 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਬਾਦ 133 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵਿਲੀਅਨ ਪਰਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਦਿਨੁਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੋ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 213 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਾਲੋਆਨ
ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ 9 ਵਿਕਟਾਂ ’ਤੇ 503 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 290 ਦੌੜਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 213 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਫਾਲੋਆਨ ਖੇਡਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਫਾਲੋਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ 229 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡ ਸਿਰਫ਼ 16 ਦੌੜਾਂ ਸੀ।
ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਸਕਿਆ
ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਆਲਆਊਟ ਕਰਕੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ 200 ਹੋਰ ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੋਰ 429/9 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲੋਆਨ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਮੈਚ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ 165 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਕਾਰਨ ਸੀਰੀਜ਼ 1-0 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ।