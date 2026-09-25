/ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੋਲਡ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ

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Asian Games 2026 Shooting News: 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਅਤੇ ਸੁਰੁਚੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਪਿਸਟਲ ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ 484.6 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 478.0 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਈਰਾਨ 415.8 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 349.4 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ 484.6 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਨਵਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 481.3 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕਮਲਜੀਤ ਅਤੇ ਸੁਰੁਚੀ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ 587-29x ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਈਰਾਨ 584-17x ਨਾਲ ਦੂਜੇ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 582-23x ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 580-30x ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ।
ਫਾਈਨਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸ਼ਾਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। 17ਵੇਂ ਸ਼ਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 19ਵੇਂ ਸ਼ਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ 21ਵੇਂ ਸ਼ਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 50 ਮੀਟਰ ਰਾਈਫਲ ਥ੍ਰੀ-ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਨੀਰਜ ਅਤੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਤਗਮੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 50 ਮੀਟਰ ਰਾਈਫਲ 3 ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਨੀਲਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 587 ਅੰਕ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 593 ਅੰਕ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ ਨੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ 1180 ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 582 ਅੰਕ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਕੋਰ 1762-94x ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, 1766-95x ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਅੰਕ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਚੀ ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਰਾਈਫਲ 3 ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।