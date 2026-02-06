Advertisement
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਡਰ-19 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਫਾਈਨਲ ‘ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 100 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

India U19 Cricket World Cup 2026 winners: ​ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 80 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 15 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 15 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 175 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਆਯੂਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਨੇ 53 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਮੋਰਗਨ ਅਤੇ ਐਲੇਕਸ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 06, 2026, 08:26 PM IST

India U19 Cricket World Cup 2026 winners: ​ਭਾਰਤ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਤੇ 100 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਨੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 411 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 80 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 15 ਚੌਕਿਆਂ ਅਤੇ 15 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 175 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਆਯੂਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਨੇ 53 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੇਬੇਸਟੀਅਨ ਮੋਰਗਨ ਅਤੇ ਐਲੇਕਸ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

412 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੀਮ 40.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 311 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਆਰਐਸ ਐਂਬ੍ਰਿਸ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਕੈਲੇਬ ਫਾਕਨਰ ਨੇ 115 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ।

Under-19 World Cup 2026India U19 World Cup winnersIndia vs England U19 Finalpunjabi news

