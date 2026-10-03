/ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ

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Asian Games 2026 News: ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 19 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 211 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 192 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 96 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਨੇ 29 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ 192/5 ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਓਪਨਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 28 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 61 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ 22 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 51 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ 212 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵੈਭਵ (15) ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (61) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਪਿਨਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰੀ 11ਵੇਂ ਤੋਂ 17ਵੇਂ ਓਵਰ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਅਈਅਰ (21) ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (20) ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (51) ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ (27) ਨੇ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 211 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ ਅਤੇ ਅਰਾਫਾਤ ਮਿਨਹਾਨ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਅਤੇ ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ (ਕਪਤਾਨ), ਮਾਜ਼ ਸਦਾਕਤ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸੈਮ ਅਯੂਬ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ, ਅਰਾਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ, ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਜੂਨੀਅਰ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਸੂਫੀਆਂ ਮੁਕੀਮ