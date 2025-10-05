Advertisement
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਰਜਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 141 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 314 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ

Harjas Singh Cricketer: ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 314 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਲ, ਹਰਜਸ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

Last Updated: Oct 05, 2025, 02:26 PM IST

ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਰਜਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 141 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 314 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ

Harjas Singh Cricketer: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰਜਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤੀਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਸਿਡਨੀ ਗ੍ਰੇਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 141 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, 314 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਬੱਲੇ ਤੋਂ 35 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 12 ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ।

ਵੈਸਟਰਨ ਸਬਅਰਬਸ ਨੇ 483 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ

ਹਰਜਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਸਬਅਰਬਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਡਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 483 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਹਰਜਸ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਬਣ ਗਿਆ

ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 314 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਲ, ਹਰਜਸ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਕਟਰ ਟਰੰਪਰ 1903 ਵਿੱਚ 335 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਤੀਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲ ਜੈਕਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2007 ਵਿੱਚ 321 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, 314 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ, ਹਰਜਸ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

74 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ

ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਜਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 74 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ 103 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ 132 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਹਰਜਸ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ?

ਹਰਜਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਜਸ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਰਜਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 55 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ

2024 ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਰਜਸ ਸਿੰਘ ਕੰਗਾਰੂ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਹਰਜਸ (55) ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।

