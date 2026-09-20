/ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 19-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

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India vs Uzbekistan Women Hockey News: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਫੂ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰਲ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਲ ਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 19-0 ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਦੀਪਿਕਾ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਟਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ, ਉਸਨੇ ਅੱਠ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ਼ਿਕਾ ਨੇ ਤਿੰਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਲਥੰਤੁਲੰਗੀ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਲਾਲਰੇਮਸਿਆਮੀ ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਲਾਲਰੇਮਸਿਆਮੀ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ, 22ਵੇਂ, 26ਵੇਂ, 33ਵੇਂ, 37ਵੇਂ, 38ਵੇਂ, 41ਵੇਂ ਅਤੇ 54ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਇਸ਼ੀਕਾ ਨੇ 12ਵੇਂ, 42ਵੇਂ ਅਤੇ 54ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 13ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਨੇਹਾ ਨੇ 18ਵੇਂ ਅਤੇ 29ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਲਾਲਥਨਤੁਲਾਂਗੀ ਨੇ 43ਵੇਂ ਅਤੇ 51ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਰਾਣਾ ਨੇ 44ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 45ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੁਤੁਜਾ ਪਿਸਲ ਨੇ 23ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਅੱਠ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੋਲ ਹਨ।
ਦੀਪਿਕਾ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 8-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡ 13-0 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ਼ੀਕਾ, ਲਾਲਥੰਥਲੁਆਂਗੀ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਫਿਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 19-0 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲੀ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮੈਚ ਸਵਿਤਾ ਪੂਨੀਆ ਦਾ 320ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰਨ ਵੰਦਨਾ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬਲਜੀਤ ਦਾ 50ਵਾਂ ਕਰੀਅਰ ਮੈਚ ਸੀ।
FIH ਹਾਕੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਪਤਾਨ ਸਲੀਮਾ ਟੇਟੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ 2023 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ 2028 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।