IPL 2022: हाफ सेंचुरी लगाने के बाद भी Dube हुए ट्रोल, सोशल मीडिया पर आई ऐसी प्रतिक्रिया

चंडीगढ़- आईपीएल 2022 के 11वें मुकाबले में चेन्नई को हार की मजधार से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे शिवम दुबे ने महज 25 गेंदों का सामना करते हुए शानदार (50) अर्धशतक जड़ा, लेकिन फिर भी वो सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल होने लगे.

दरअसल, शिवम दुबे ने(Shivam Dube) टीम में जान फूंकने का पूरी कोशिश की. फैंस को पूरी उम्मीद थी कि शिवम दुबे चेन्नई को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे. सीएसके की जीत की वही एक उम्मीद थे. लेकिन उनकी एक गलती की वजह से वो ट्रोल हो गए.

Who knew Shivam Dube could turn out to be the underrated signing for CSK #cskvpbks #ipl2022

— Anshul Gupta (@oyegupta_) April 3, 2022