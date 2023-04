IPL 2023, CSK vs LSG news: जो आज तक कोई ना कर सका वो ऋतुराज गायकवाड़ ने किया

IPL 2023 CSK vs LSG, Ruturaj Gaikwad news: आईपीएल 2023 की शुरुआत अभी हुई ही है लेकिन इस बार का स्तर बहुत ऊंचा नज़र आ रहा है. 200 रनों का लक्ष्य भी दिया जा रहा है और उसे पूरा भी किया जा रहा है, जैसे मानों 200 रन अब T20 में कुछ रहे ही ना हों. ऐसे में चेन्नई बनाम लखनऊ मैच दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने कुछ ऐसा किया जो आज तक के आईपीएल के इतिहास में किसी ने नहीं किया (IPL ball hit car).

जब से आईपीएल की शुरुआत हुई है तभी से हर कोई यही सोचता है की मैदान के साइड में जो गाड़ी खड़ी है, उस पर अगर बॉल लगी (IPL ball hit car) तो क्या होगा? लेकिन कल तक यानी 3 अप्रैल 2023 तक यह कोई नहीं कर पाया था. 3 अप्रैल 2023 तक किसी भी खिलाड़ी ने गाड़ी पर सीधे छक्का नहीं मारा था.

अब तक सिर्फ चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़ ने ही यह करके दिखाया है. चेन्नई सुपरकिंग्स के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ जबरदस्त फॉर्म में हैं और आईपीएल 2023 के अपने दूसरे मैच में लखनऊ के खिलाफ लगातार दूसरा अर्धशतक जड़ा. उन्होंने 57 रन की जबरदस्त पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 31 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्के जड़े.

ऐसे में ऋतुराज ने एक ऐसा छक्का जड़ा जो बाउंड्री के बाहर खड़ी इनाम वाली कार पर सीधे जा कर लगा और गाड़ी पर डेंट पड़ गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया तेज़ी से वायरल हो रहा है.

बता दें कि आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाज को टाटा टियागो ईवी कार दी इनाम में दी जाएगी. नियम के मुताबिक यदि गेंद सीधा जाकर कार पर लगती है तो 5 लाख रुपये डोनेट किए जाएंगे जिसका इस्तेमाल कर्नाटक में कॉफी बागानों की जैव विविधता को बढ़ाने के लिए किया जाएगा.

इससे पहले भी लगी है कार पर गेंद!

अभी ऊपर कहा कि ऋतुराज गायकवाड़ एकमात्र खिलाड़ी है जिसने ऐसा किया है और अब यहां लिखा है कि इससे पहले भी कार पर गेंद लगी है (IPL ball hit car)? यह सवाल बिलकुल सही है लेकिन वह गेंद सीधी कार पर नहीं लगी थी. 2019 में कोलकाता बनाम राजस्थान मैच के दौरान क्रिस लिन ने ऐसा छक्का मारा था जो बॉउंड्री पार सीधे कार के पीछे की दीवार पर लगा और फिर गेंद कार पर ठप्पा खाई. हालांकि इसमें कार को कोई नुकसान नहीं हुआ था.

