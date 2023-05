IPL 2023 Playoff Scenario: अभी भी प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकती है पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर!

IPL 2023 Playoff Scenario and Chances: पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दो ऐसी टीमें हैं जिनसे उनके फैंस को हर साल उम्मीद होती है लेकिन हर बार वह निराश रह जाते हैं. ऐसा ही आईपीएल 2023 में देखने को मिला जब पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर शुरुआत में बहुत अच्छा खेल रहे थे लेकिन आखरी के कुछ मैच बहुत बुरी तरह हारे हैं. ऐसे में फैंस के ज़हन में एक सवाल है कि क्या पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल 2023 के प्लेऑफ के लिए अभी भी क्वालीफाई कर सकती हैं? (How RCB and PBKS can still qualify for IPL 2023 playoffs?)

पॉइंट्स टेबल की बात करें तो ना सिर्फ पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बल्कि लखनऊ, राजस्थान, कोलकाता, हैदराबाद और दिल्ली सभी टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकती हैं.

हालांकि इन सभी टीमों के हालत कुछ ऐसे हैं कि इन्हे हर मैच जीतना होगा. अगर बात करें पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तो इनके पास आईपीएल 2023 के प्लेऑफ के लिए अच्छा मौका है.

क्या पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर प्लेऑफ के लिए अभी भी क्वालीफाई कर सकती हैं? यह सवाल हर फैन के ज़हन में हैं लेकिन जवाब बहुत आसान है — आईपीएल 2023 के बचे अपने सभी मैच जीतें.

यदि पीबीकेएस अपने सभी शेष तीन मैच जीतता है, तो दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स दोनों का सफाया हो जाएगा क्योंकि वे तालिका में 16 अंकों तक नहीं पहुंच पाएंगे.

दूसरी तरफ MI से हारने के बाद RCB की उम्मीदों को भारी झटका लगा है क्योंकि वे 200 रनों का बचाव नहीं कर सके. अब उनके पास प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने के लिए अपने बचे हुए सभी मैच जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. यहां तक ​​कि एक हार भी अंक तालिका में शीर्ष चार में जगह बनाने की उनकी उम्मीदों को खत्म कर देगी.

