Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3000909
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshZee PHH Sports

IPL 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ

IPL 2026 Auction Date and Venue: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 2025 ਸਕੁਐਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 13, 2025, 09:07 PM IST

Trending Photos

IPL 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ

IPL 2026 Auction Date and Venue: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। IPL 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। IPL 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ IPL ਨਿਲਾਮੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਨਿਲਾਮੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2025 ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜੇਦਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਸੂਚੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 2025 ਸਕੁਐਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਟੀਮਾਂ ਫਿਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਲਾਮੀ ਪੂਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਮਾਂ 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IPL ਵਪਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ

ਆਈਪੀਐਲ ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵਪਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਈਪੀਐਲ ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਿਆ, ਕੁੱਲ 291 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

TAGS

IPL 2026 auction dateIPL 2026 auction venueAbu Dhabi IPL auction

Trending news

IPL 2026 auction date
IPL 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ
Kapurthala jail clash
ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀਂ ਝੜਪ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Vipreet Rajyog 2025
28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਿਪ੍ਰੀਤ ਰਾਜਯੋਗ ਕਾਰਨ ਪਲਟੇਗੀ ਕਿਸਮਤ
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ
Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ; ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ 2.55 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉੱਦਮੀ!
Delhi Bomb Blast
ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ
Minister Harpal Singh Cheema
ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 1.51 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਭੇਂਟ
Sri Muktsar Sahib news
5000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਏਐਸਆਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ
Terrible explosion in barabanki
ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਦਹਿਲਿਆ ਇਲਾਕਾ, 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਚੀ ਦਹਿਸ਼ਤ
FM Harpal Cheema
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੋਰਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ