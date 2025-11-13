IPL 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ

IPL 2026 Auction Date and Venue: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 2025 ਸਕੁਐਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
IPL 2026 Auction Date and Venue: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। IPL 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। IPL 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ IPL ਨਿਲਾਮੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਨਿਲਾਮੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2025 ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜੇਦਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਸੂਚੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 2025 ਸਕੁਐਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਟੀਮਾਂ ਫਿਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਲਾਮੀ ਪੂਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੰਡੋ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਮਾਂ 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IPL ਵਪਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ
ਆਈਪੀਐਲ ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵਪਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਈਪੀਐਲ ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਿਆ, ਕੁੱਲ 291 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।