3 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਸਮੇਤ 5 ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਜੰਗ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 19, 2026, 07:59 AM IST

IPL 2026 Playoff Race: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਨੇ  ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋ ਟੀਮਾਂ (ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ) ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ (PBKS, CSK, KKR, RR ਅਤੇ DC) ਬਾਕੀ ਸਥਾਨ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਟੀਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣੋ।

ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਪਲੇਆਫ ਸਥਾਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼

ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਦਾ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ 15 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਕੇਆਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ 15 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼

ਆਰਆਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਹਨ; ਇੱਕ ਅੱਜ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ 16 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਚ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਅੰਕ ਹੀ ਬਚਣਗੇ। ਫਿਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ 15 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼

ਸੀਐਸਕੇ ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਟੀਮ ਨੂੰ 14 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਹਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਕੇਆਰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੇਨਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼

ਕੇਕੇਆਰ ਦੇ 12 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅੰਕ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ 15 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਹਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ, ਕੇਕੇਆਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼

ਡੀਸੀ ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ, ਪਰ ਟੀਮ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 14 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਹਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਹਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਕਰਣ ਹੈ।

