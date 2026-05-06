ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੂਜੀ ਵਾਰ IPL ਪਲੇਆਫ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 27-29 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ

IPL 2026 Playoffs Schedule 2026: IPL 2026 ਪਲੇਆਫ 26 ਮਈ ਨੂੰ HPCA ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Trending Photos
IPL 2026 Playoffs Schedule 2026: PCA ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) 2026 ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। BCCI ਨੇ ਪਲੇਆਫ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ।
PCA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪਲੇਆਫ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪਲੇਆਫ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। BCCI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ।
IPL 2026 ਪਲੇਆਫ 26 ਮਈ ਨੂੰ HPCA ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਜੇਤੂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਪੀਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) 2026 ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਸਮੇਤ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਪਲੇਆਫ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਐਚਪੀਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 29 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 ਦੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ। ਜੇਤੂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।