BCCI ਨੇ IPL 2026 ਲ਼ਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ, SRH ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ RCB ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂਚਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

Ipl Schedule 2026: BCCI ਨੇ IPL ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ 20 ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। BCCI ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
Ipl Schedule 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL 2026) ਦੇ 19ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, RCB ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ IPL ਮੈਚਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ 20 ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
20 ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੇਖੋ:
28 ਮਾਰਚ, 2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)
ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਬਨਾਮ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ - ਬੰਗਲੁਰੂ
29 ਮਾਰਚ, 2026 (ਐਤਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ - ਮੁੰਬਈ
30 ਮਾਰਚ, 2026 (ਸੋਮਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ - ਗੁਹਾਟੀ
31 ਮਾਰਚ, 2026 (ਮੰਗਲਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ - ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)
ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ - ਲਖਨਊ
2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)
ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ - ਕੋਲਕਾਤਾ
3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)
ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ - ਚੇਨਈ
4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਦੁਪਹਿਰ)
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ – ਦਿੱਲੀ
4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)
ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ – ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਐਤਵਾਰ, ਦੁਪਹਿਰ)
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਨਾਮ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ – ਹੈਦਰਾਬਾਦ
5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਐਤਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)
ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਬਨਾਮ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ – ਬੈਂਗਲੁਰੂ
6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਸੋਮਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)
ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ – ਕੋਲਕਾਤਾ
7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਮੰਗਲਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ – ਗੁਹਾਟੀ
8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ – ਦਿੱਲੀ
9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)
ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ – ਕੋਲਕਾਤਾ
10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ – ਗੁਹਾਟੀ
ਅਪ੍ਰੈਲ 11, 2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਦੁਪਹਿਰ)
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ - ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ
11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)
ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ - ਚੇਨਈ
12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਐਤਵਾਰ, ਦੁਪਹਿਰ)
ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ - ਲਖਨਊ
12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 (ਐਤਵਾਰ, ਸ਼ਾਮ)
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ - ਮੁੰਬਈ
ਆਰਸੀਬੀ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇਗਾ
ਆਰਸੀਬੀ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇਗਾ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।