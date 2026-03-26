IPL 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਖੇਡੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਟੀਮ

Ipl 2026 Second Phase Schedule: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL 2026) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, IPL ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਮੈਚ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੈਗਾ-ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਲੇਆਫ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50 ਮੈਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 24 ਮਈ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਲਖਨਊ, ਜੈਪੁਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਡਬਲ-ਹੈਡਰ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੀਮਾਂ ਪਲੇਆਫ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ - ਜੋ ਕਿ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ ਪੜਾਅ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮਾਂ ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਨਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘਰੇਲੂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘਰੇਲੂ ਮੈਚ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਰੇਲੂ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਟਾਟਾ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਆਫ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੈਗਾ-ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਲੀਗ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ:
28 ਮਾਰਚ: ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ ਬਨਾਮ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
29 ਮਾਰਚ: ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਮੁੰਬਈ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
30 ਮਾਰਚ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਗੁਹਾਟੀ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
31 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ (ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
01 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਲਖਨਊ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
02 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਕੋਲਕਾਤਾ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
03 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (ਚੇਨਈ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
04 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (ਦਿੱਲੀ, ਸ਼ਾਮ 3:30 ਵਜੇ)
04 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 7:30 PM)
05 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਨਾਮ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 3:30 PM)
05 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੰਗਲੁਰੂ ਬਨਾਮ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 7:30 PM)
06 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (ਕੋਲਕਾਤਾ, 7:30 PM)
07 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (ਗੁਹਾਟੀ, 7:30 PM)
08 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (ਦਿੱਲੀ, 7:30 PM)
09 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਕੋਲਕਾਤਾ, 7:30 PM)
10 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੰਗਲੁਰੂ (ਗੁਹਾਟੀ, 7:30 PM)
11 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3:30 PM)
11 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਚੇਨਈ, 7:30 ਸ਼ਾਮ 12 ਵਜੇ)
12 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ (ਲਖਨਊ, 3:30 PM)
12 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ (ਮੁੰਬਈ, 7:30 PM)
13 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 7:30 PM)
14 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਚੇਨਈ, 7:30 PM)
15 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ ਬਨਾਮ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਬੰਗਲੁਰੂ, 7:30 PM)
16 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (ਮੁੰਬਈ, 7:30 PM)
17 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਬਨਾਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 7:30 PM)
18 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਬੰਗਲੁਰੂ, 3:30 PM)
18 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਨਾਮ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 7:30 PM) ਸ਼ਾਮ
19 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (ਕੋਲਕਾਤਾ, ਸ਼ਾਮ 3:30 ਵਜੇ)
19 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
20 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਬਨਾਮ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
21 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
22 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (ਲਖਨਊ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
23 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਮੁੰਬਈ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
24 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ (ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
25 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (ਦਿੱਲੀ, ਸ਼ਾਮ 3:30 ਵਜੇ)
25 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਜੈਪੁਰ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
26 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਬਨਾਮ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਾਮ 3:30 ਵਜੇ)
26 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਬਨਾਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਲਖਨਊ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
27 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ (ਦਿੱਲੀ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
28 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
29 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਮੁੰਬਈ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
30 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਬਨਾਮ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੰਗਲੁਰੂ (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
1 ਮਈ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਜੈਪੁਰ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
2 ਮਈ: ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (ਚੇਨਈ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
3 ਮਈ: ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਨਾਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸ਼ਾਮ 3:30 ਵਜੇ)
3 ਮਈ: ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
4 ਮਈ: ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਮੁੰਬਈ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
5 ਮਈ: ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਦਿੱਲੀ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
6 ਮਈ: ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
7 ਮਈ: ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਬਨਾਮ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੰਗਲੁਰੂ (ਲਖਨਊ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
8 ਮਈ: ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਦਿੱਲੀ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
9 ਮਈ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ (ਜੈਪੁਰ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
10 ਮਈ: ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਚੇਨਈ, ਸ਼ਾਮ 3:30 ਵਜੇ)
10 ਮਈ: ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੰਗਲੁਰੂ ਬਨਾਮ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (ਰਾਏਪੁਰ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
11 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
12 ਮਈ: ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਬਨਾਮ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
13 ਮਈ: ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੰਗਲੁਰੂ ਬਨਾਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਰਾਏਪੁਰ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
14 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
15 ਮਈ: ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਬਨਾਮ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਲਖਨਊ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
16 ਮਈ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (ਕੋਲਕਾਤਾ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
17 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ (ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਸ਼ਾਮ 3:30 ਵਜੇ)
17 ਮਈ: ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (ਦਿੱਲੀ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
18 ਮਈ, 2026: ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਸੋਮਵਾਰ, ਚੇਨਈ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
19 ਮਈ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ (ਜੈਪੁਰ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
20 ਮਈ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ (ਕੋਲਕਾਤਾ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
21 ਮਈ: ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ (ਚੇਨਈ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
22 ਮਈ: ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਨਾਮ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੁਰੂ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
23 ਮਈ: ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ (ਲਖਨਊ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)
24 ਮਈ: ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ (ਮੁੰਬਈ, ਸ਼ਾਮ 3:30 ਵਜੇ)
24 ਮਈ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਕੋਲਕਾਤਾ, ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ)